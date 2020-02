Volksbank: Wer wird der Nachfolger von Michaeler?

Offen reden will natürlich niemand über möglich Nachfolgekandidaten. Offiziell heißt es, dass das Kernaktionariat dem Stimmverbund einige Namen vorlegen wird, und dieser wird dann schlussendlich entscheiden.Nichtsdestotrotz sind am Montagnachmittag bereits einige Namen durchgesickert, unter denen ein Name als möglicher neuer Volksbank-Präsident häufiger genannt wird: Lukas Ladurner vom Burggräfler Unternehmen Ladurner Group AG.Fix feststellen wird der Nachfolger aber wohl erst am Freitag, wenn der Stimmverbund seine Kandidaten öffentlich bekanntgeben wird.

