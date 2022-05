Von Aiways bis Vinfast – Neue Automarken auf dem Vormarsch? Von Aiways bis Vinfast – Neue Automarken auf dem Vormarsch?

Aiways, Genesis, e.Go, Lynk & Co, MG Motor und Nio: Schon mal von diesen Namen gehört? Nein? Verständlich. Marken wie diese gehören noch nicht zu den etablierten Automobilherstellern in Europa. Auch Ora, Wey, Togg und Vinfast stehen in den Startlöchern – alles Produzenten von E-Fahrzeugen. Ein Überblick.