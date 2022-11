VZS: „Preis-Leistungs-Verhältnis beobachten“

Die VZS hat gemeinsam mit dem Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) eine Stichproben-Erhebung der Onlinepreise durchgeführt, um zu überprüfen, ob es für Verbraucher Sinn macht, am Black Friday auf Schnäppchenjagd zu gehen. Gibt es tatsächlich Sparpotenziale bei den Black-Friday-Angeboten?Für die Erhebung wurden die Preise von 20 Produkten (zum Beispiel Waschmaschinen, Fernseher, Staubsauger, Kaffeemaschinen, Smartphones, Drucker, Schränk, Betten, usw.) an verschiedenen Tagen aufgerufen und festgehalten. Die Produkte stammen aus 7 großen E-Commerce-Plattformen. Zum Schluss wurden die Preise am Black Friday mit denen von Ende September, Anfang und Ende Oktober verglichen.Das Ergebnis: Bei 12 der 20 Produkte blieb der Preis gleich oder ist gar gestiegen (in einem Fall um 35 Prozent, bei 3 anderen Produkten um über 10 Prozent). Bei den anderen 8 Produkten gab es in der Tat Preisnachlässe, in der Spanne von weniger als ein Prozent bis 34 Prozent.„Unsere kleine Stichprobe macht deutlich, dass Verbraucher auch angesichts von plakativ angekündigten Skonti gut daran tun, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ein gutes Geschäft macht, wer über einen längeren Zeitraum das Preis-Leistungs-Verhältnis verschiedener Produkte bei mehreren Händlern beobachtet und vergleicht, und dann das passende Produkt kauft“, betont VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer.Grundsätzlich sollten sich Verbraucher nicht von den womöglich auch hohen Rabatten zu einem Shoppingmarathon verführen lassen – mit wenigen Klicks und angesichts „reduzierter“ Preise kann es passieren, dass man mehr ausgibt, als man eigentlich vorhatte. Tipp: im Internet finden sich das ganze Jahr über kleinere und größere Schnäppchen-Aktionen, die man gezielt nutzen kann.