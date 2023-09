Wahlen: Die 4 Favoriten des lvh

Hannes Mussak

Gert Lanz

Norbert Lang

Dietmar „Jack“ Zwerger

„Handwerk muss politisch vertreten sein“

Hannes Mussak ist Vizepräsident des lvh und betreibt die BAU-TEC GmbH in Bozen. Als ehemaliger Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings, Unternehmer und durch seine langjährige Tätigkeit im lvh kenne er alle Facetten der politischen und wirtschaftlichen Situation in Südtirol. Vor allem geht es ihm um die Wertschätzung der praktischen Berufe und die Jugend: „Wer im Handwerk seine Berufung findet, dem bieten sich große Chancen. Fachkräfte werden in allen Bereichen dringend gesucht.“ Die Wertschätzung für praktische Berufe zu steigern und dafür auf politischer Ebene Weichen zu stellen, ist Hannes Mussak ein wichtiges Anliegen. Praktische Berufe sind Trumpf!“ Mussak geht bei den Landtagswahlen für die SVP als Kandidat ins Rennen.Gert Lanz aus Toblach, bis 2018 Präsident des lvh, wirkt seitdem als Landtagsabgeordneter federführend bei einer Reihe von handwerks- und wirtschaftsrelevanten Gesetzesinitiativen sowie Beschlussanträgen mit. Ihm ist die Resilienz des Handwerks ein Anliegen, ebenso wie die Rolle des Handwerks in der Gesellschaft zu stärken: „Das Handwerk spielt bei vielen Themen eine zentrale Rolle. Südtirol kann stolz auf ein starkes Handwerk sein. Wir brauchen eine lösungsorientierte Politik, die das Handwerk als wichtigen Wirtschaftszweig stärkt“, so der Landtagsabgeordnete. Lanz stellt erneut für die SVP als Handwerks- und Wirtschaftsvertreter zur Wahl.Norbert Lang ist Malermeister aus Villnöss. Dort führt er, inzwischen bereits in zweiter Generation, seinen eigenen Malerbetrieb Lang Norbert. Er will die Eigenverantwortung der Handwerksbetriebe gestärkt wissen: „Klein- und Kleinstbetriebe müssen mehr Eigenverantwortung bekommen. Wir Handwerker kennen unsere Pflichten und Nöte am besten. Im Gegenzug müssen die Verwaltungsverfahren der öffentlichen Hand vereinfacht werden.“ Lang ist Ortsobmann der Ortsgruppe Vilnöss im lvh und engagiert sich ehrenamtlich in mehreren Vereinen. Er kandidiert bei der Landtagswahl für die Süd-Tiroler Freiheit.Dietmar „Jack“ Zwerger ist Tischler aus Kaltern und betreibt, gemeinsam mit seiner Frau seine eigene Firma, Zwerger OHG. Er ist außerdem seit 2008 Mitglied des Kalterer Ortsausschusses im lvh, als dessen Vertreter er seit 2015 im Gemeinderat von Kaltern die Anliegen des Handwerks vertritt. Er macht sich für die Digitalisierung im Handwerk stark: „Während der Pandemie gab es einen starken Digitalisierungsschub und damit verbundenen Bürokratieabbau. Davon ist wenig übriggeblieben. Dabei ist die Digitalisierung eine Chance, Verfahren zu vereinfachen und somit viel Zeit und Geld einzusparen. Diese positiven Erfahrungen müssen wir nutzen.“ Bei den Landtagswahlen kandidiert Zwerger für die Freiheitlichen.lvh-Präsident Martin Haller stellte bei der Kandidatenvorstellung abschließend fest: „Das Handwerk muss politisch eingebunden werden. Denn nur mit dem Handwerk können die vielen Herausforderungen, die auf unser Land zukommen, gemeistert werden.“