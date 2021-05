Warum die Tourismusreform wieder auf dem Prüfstand ist

Monatelang wurde verhandelt, gestritten und diskutiert. Mit Jänner 2018 trat die Reform der Tourismusorganisationen in Südtirol dann endlich in Kraft: Es gab keine Tourismusverbände mehr, dafür aber 3 Managementeinheiten (DME) als Bindeglied zwischen Tourismusvereinen und IDM. Nun scheint diese Reform wieder in Frage gestellt. + Von Arnold Sorg