Warum Wladimir Putin in gewissem Sinne ein Klima-Aktivist ist

Beschleunigt Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf die Ukraine den Klimaschutz und die Energiewende eher oder verlangsamt er sie? Das war eine der zentralen Fragen, die am Auftaktvormittag der „Sustainability Days“ am Dienstag in Bozen diskutiert wurde. Am Podium standen hochrangige Politiker und ein Wirtschaftsnobelpreisträger.