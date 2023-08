„Wir sind bereit, den Brennerpass zu blockieren“

Nachdem das Bundesland Tirol weiterhin an den Lkw-Blockabfertigungen festhält und vor Kurzem auch bereits die Blockabfertigungstage für das erste Halbjahr 2024 festgelegt hat, verschärft sich die Kritik vonseiten der italienischen Frächter.„Wir sind bereit, den Brennerpass mit unseren Lkw zu blockieren, wenn der freie Warenverkehr nicht so schnell wie möglich wiederhergestellt wird“, sagte Paolo Uggè, Präsident des Frächterverbandes Fai vor Kurzem.Auch Antonello Fontanili, Direktor von Uniontrasporti, spart nicht mit Kritik und fordert die Europäische Kommission auf, sofort ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten und die durch die Fahrverbote entstandenen wirtschaftlichen Schäden in Millionenhöhe an Italien zurückzuzahlen.