Wirtschaftsberater: Karl Florian neuer Präsident

Die Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Bozen hat zwischen dem 21. und 22. Februar den Kammerausschuss für die nächsten 4 Jahre bis 2026 gewählt. Neuer Präsident ist Karl Florian, bisheriger Vizepräsident während des Vorsitzes von Claudio Zago. Außerdem wurden 10 neue Beiratsmitglieder ernannt. Zum ersten Mal wurden die Wahlen online abgehalten und das System war sogleich ein Erfolg, zumal zahlreiche Kammermitglieder an der Wahl teilgenommen haben. Die Plattform dafür stellte der Nationalrat der Wirtschaftsprüfer CNDCEC zur Verfügung.„Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen für das große Vertrauen und dass man mir diese bedeutende Rolle anvertraut“, erklärt Florian, „wir wollen die hervorragende Arbeit meiner Vorgänger der letzten Jahre weiterführen und weiterhin unsere zahlreichen Mitglieder in Südtirol in ihrer Arbeit begleiten. Im Zentrum unserer Tätigkeit werden nach wie vor die Bedürfnisse und Interessen der Steuerzahler und Bürger stehen.“Karl Florian ist 61 Jahre alt und seit 1990 als Wirtschaftsprüfer und -berater für Privatpersonen, Unternehmen, Genossenschaften und Vereinen tätig. Er leitet die Kanzlei „Karl Florian“ in der Raffaello-Sernesi-Straße in Bozen, die Teil eines größeren Netzwerks ist. Das Ziel des Netzwerks „vertikale“ Spezialisierung und Zusammenführung von Spezialisten, um sich den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Wirtschaftsbereiche widmen zu können und so den Kunden einen umfassenden Service zu bieten. Florian ist im Rahmen seiner Arbeit in verschiedenen Sektoren tätig und arbeitet als Revisor für lokale Körperschaften – darunter einige Südtiroler Gemeinden, Genossenschaften und Berufskammern.Florian ist zudem Vizepräsident der ANCREL Sektion Südtirol und Trentino und Berater mehrerer privater und öffentlicher Organisationen, u.a. auch für die Inventarisierung und Einführung des industriellen Rechnungswesens und der Managementkontrolle.Der neue Kammerausschuss besteht aus 10 Beiräten: Valentina Bergamo, Anna Paola De Angelis, Eugenio Frau, Georg Knollseisen, Christian Peintner, Dieter Plaschke, Nicola Sartori, Manuela Superina, Silvano Taiana, Elisabeth Thaler. Florian und seine Liste “1 profession 4 persons & territory“ waren die einzigen Kandidaten, die zur Wahl standen.Als einzigen Revisor wählten die Mitglieder Rag. Stefano Seppi. Die Kommission für Chancengleichheit wird sich aus diesen Mitgliedern zusammensetzen: Nicola Semeraro, Luciano Santoro, Margherita Frau, Claudio Zago, Evelyn Reich, Barbara Giordano.

