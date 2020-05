Masterplan, Notstandsfonds und Konjunkturprogramm

Nicht - wie gewohnt - in Völs, sondern in seinem Büro hielt Tony Tschenett, der Vorsitzende des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes (ASGB), in diesem Jahr seine Rede zum Tag der Arbeit - und fand dabei klare Worte zur aktuellen Krisensituation.