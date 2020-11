104-Jährige nach Wahl: „Wer nicht wählt, verdient was er bekommt“

In dieser Frau steckt die Energie einer 20-Jährigen: Ruth ist eine waschechte New Yorkerin und 104 Jahre alt. „Diese Wahl ist eine Schicksalswahl“, sagt sie, „nicht wählen komme niemals in Frage“. „Wer nicht wählt, verdient was er bekommt“, erzählt das New Yorker Original im Video und lüftet zugleich das Geheimnis ihres langen Lebens.