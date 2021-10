14 Tage, 14 Bands, 14 Songs: Edo Avi

In klassischer Manier eines Cantautore entledigt sich Edo Avi in „Portami fuori da qui“ aller überflüssigen Dinge und zeigt, dass ein guter Musiker nicht mehr benötigt als seine Stimme und eine Gitarre, um auf der Bühne bestehen zu können. Eine Reduktion aufs Wesentliche, die sich auch in der schlichten Bühne der Bozner BeatStudios spiegelt. Und doch darf die Einfachheit über eines nicht hinwegtäuschen: Hinter den Kulissen hat ein achtköpfiges Team hart gearbeitet, um diese scheinbar so schlichte Botschaft authentisch zu vermitteln.