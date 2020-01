15. Psairer Bauernmeisterschaft am Sonntag

Seit 15 Jahren ist die Psairer Bauernmeisterschaft nicht nur für Landwirte aus dem Passeiertal, sondern auch aus vielen anderen Teilen Südtirols und sogar aus dem benachbarten Ausland ein Fixtermin. Dieses ganz besondere Event, das jedes Jahr große Zuschauermassen in die kleine Ortschaft am Fuße des Timmelsjochs lockt, findet dieses Jahr am Sonntag, 26. Jänner statt. Die Veranstalter vom Eisturm Rabenstein setzen dabei auf Bewährtes. Hier der Trailer.