20 Jahre Forum Prävention: Die Bilanz

Vor 20 Jahren wurde in Bozen das Forum Prävention gegründet. Von der 1. Kampagne zur Alkoholprävention hat sich die Einrichtung stetig weiterentwickelt. Inzwischen geht es auch um Gewalt in der Familie, Suizid und Jobsuche. Peter Koler, der Leiter des Forums, zieht im Videointerview Bilanz und wirf auch einen Blick in die Zukunft.