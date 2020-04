Oma Moidls Kaiserschmarren: So gelingt er auch Ihnen

Was in der Quarantäne nie fehlen darf, ist Feinkost nach traditioneller Art. Dominik Lochmann vom Berggasthof Natz zeigt in diesem idyllischen Video, wie Ihnen der perfekte Kaiserschmarren gelingt. Sie selbst Kaiserschmarren kochen können. Was Sie zu Hause haben sollten: Mehl, Milch, Eier und eine Brise Salz., und dann rauf auf die Herdplatte – so gelingt der perfekte Kaiserschmarren nach Omas alten Rezept! Für die musikalische Umrahmung sorgt Kevin Maier auf seiner Ziehharmonika.