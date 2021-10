Erdbeben in Tokio: Diese Aufnahmen zeigen wie stark es war

Bei einem starken Erdbeben im Raum Tokio sind mindestens 32 Menschen verletzt worden. Eine Frau stürzte und verletzte sich am Kopf, als ein Zug wegen des Bebens am späten Donnerstagabend (Ortszeit) abrupt stoppte, wie japanische Medien berichteten. Die Meteorologische Behörde stufte die Stärke der Erschütterung am Freitag auf 5,9 nach zuvor gemeldeten 6,1 herab. Japan liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring mit intensiver seismischer Aktivität und ist regelmäßig von Erdbeben betroffen.