3G in Geschäften: Das sagen Kaufleute und Kunden

Ab dem heutigen 1. Februar gilt in Südtirol die 3G-Regelung in fast allen Lebensbereichen, d.h. nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf sich frei bewegen. 3G gilt nun z.B. auch in Bekleidungsgeschäften. Wie die neue Regelung bei den Menschen ankommt – STOL-Reporter Matteo Tomada hat sich in Brixen umgehört.