421 – 2021: Venedig feiert Gründungsjubiläum

Der 25. März 421 gilt als Gründungstag der Stadt Venedig. Am Donnerstag starteten in der Lagunenstadt die Feierlichkeiten, die bis März 2022 geplant sind. Verschiedene kulturelle und historische Initiativen, die die Dimension Venedigs als Stadt am Wasser hervorheben, sind vorgesehen und auf der Webseite www.1600.venezia.it aufgelistet.