„70 Prozent der Südtiroler müssen Covid-19 vermutlich durchmachen“

STOL wurde eingeladen, die Covid-19-Intensivstation in Bozen zu besuchen. Verabredet waren wir dort mit Oberarzt Dr. Andreas Clara, der heute für die Covid-19 Intensiv und die normale Intensivstation in der neuen Klinik verantwortlich ist und dort täglich ums Überleben seiner Patienten kämpft. Am Beginn der Corona-Pandemie in Südtirol war er in Meran stationiert, wo er im März zusammen mit seinem Team und im Auftrag der Medizinischen Einsatzleitung von Primar Marc Kaufmann Südtirols erste Covid19 Intensivstation eingerichtet hat. Was er uns im Interview zu erzählen hatte, könnte ganze Bücher füllen, STOL hat versucht, das Wichtigste herauszupicken.