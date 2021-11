Aaron March und der Tag, der alles veränderte

35 Jahre ist Aaron March alt. Zum alten Eisen gehört er trotzdem noch lange nicht – im Gegenteil: Es scheint, als würde der in Völs wohnhafte Snowboarder wie der Wein mit dem Alter besser werden. In der vergangenen Saison erlebte er einen Tag, der sein ganzes sportliches Leben veränderte. Und dank dem er von den Dolomiten- und SportNews-Lesern auf Platz 2 der Sportlerwahl gevotet wurde. Wir haben den Snowboarder in seinem Fitnessstudio in Seis besucht.