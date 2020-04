Achammer "Wir sind der Überzeugung, dass wir endlich in die Phase 2 kommen müssen"

Auch am Donnerstagabend gab Landesrat Philipp Achammer ein LIVE-Statement zu den Maßnahmen in seinen Zuständigkeitsbereichen. Dabei betonte er die zunehmende Nervosität und Ungeduld der Bevölkerung und erklärte, dass die Arbeit unter entsprechenden Sicherheitsvoraussetzungen wieder aufgenommen werden müsse. Im Hinblick auf die Schulen müsse sich Südtirol an staatliche Maßnahmen halten. Abschließend betonte der Landesrat noch, dass die Situation für alle schwierig sei und wünschte schöne Osterfeiertage.