Am Samstag wieder Balkonkonzerte

Am Samstag erlebt die Initiative „Gemeinsam musizieren“ ihre 2. Auflage. Ab 11 Uhr finden an vielen Orten der Stadt wieder Balkonkonzerte statt. Die Direktorin der Musikschule „Vivaldi“ Livia Bertagnolli hielt am Freitag eine öffentliche Probe auf ihrem Balkon ab.