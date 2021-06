Am Waltherplatz treibt ein Obdachloser sein Unwesen

Der Waltherplatz wird derzeit endlich wieder gern von Gästen und Einheimischen besucht, die in den dortigen Gastgärten ein Eis genießen möchten. Doch seit einiger Zeit wird die Ruhe am Platz von einem Mann gestört, der dort Passanten belästigt, sich entblößt und am Brunnen wäscht, gegen Vitrinen uriniert und jede Menge Müll produziert. Der Mann, offensichtlich ein Obdachloser, wurde schon mehrfach von der Polizei abgeführt, ohne Erfolg, wie ein Gastwirt erklärt, der den Mann bei einem seiner „Besuche“ auf dem Platz gefilmt hat.