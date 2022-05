Volks-Rock’n'Roller Andreas Gabalier ist derzeit in Südtirol unterwegs und dreht das Video zu seinem neuen Song „Südtirol“. Gedreht wird u.a. am Reschensee, in Dorf Tirol, im Passeiertal, in den Dolomiten und im Pustertal. Auch am Schnalstaler Gletscher wurden einige Sequenzen aufgenommen. STOL war bei den Drehs in der Alpin Arena Schnals dabei.