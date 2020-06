Antikörper: Über 20.000 Mitarbeiter im Tourismus werden getestet

Antikörper-Sars-CoV-2-Schnelltests in Südtirols Gastbetrieben sollen die Sicherheit erhöhen. In den kommenden Wochen werden 22.000 Mitarbeiter getestet. Die Testaktion am Montag von Landeshauptmann Arno Kompatscher, Tourismuslandesrat Arnold Schuler, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann, dem Präsidenten des Wirtschaftsdienstleisters IDM, Hansi Pichler, und dem Direktor der Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverband HGV, Manfred Pinzger, vorgestellt.