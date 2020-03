Applaus, Applaus - Respekt für medizinisches Personal

In Madrid, wo das das öffentliche Leben durch die Maßnahmen der Regierung lahmgelegt ist, haben am Sonntag Einwohner ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung gesetzt. In Spanien waren bis Sonntag rund 7000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt.