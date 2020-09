Apulien: Massive Unwetterschäden in Altamura

In Altamura in Apulien hat am Dienstagnachmittag ein heftiges Unwetter massive Schäden verursacht. Mauern in der historischen Altstadt sind eingestürzt, geparkte Autos wurden von den Wassermassen weggespült. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.