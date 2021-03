AstraZeneca: Premier Draghi will weiterimpfen

„Die Regierung ist bemüht, so viele Menschen wie möglich in kürzester Zeit zu impfen. Das ist unsere Priorität“, sagte Premier Mario Draghi bei eine Gedenkzeremonie zu Ehren der Coronavirus-Todesopfer am Donnerstag in der lombardischen Stadt Bergamo. Unabhängig vom Beschluss der europäischen Arzneibehörde EMA über die Sicherheit des Impfstoffes des Herstellers AstraZeneca will die italienische Regierung an ihrem Impfplan festhalten.