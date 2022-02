Aus der Covid-Intensivstation: „Impfgegner leben in ihrem eigenen Film“

Intensivpfleger Florian hatte kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie seine Ausbildung an der „Claudiana“ in Bozen abgeschlossen und arbeitet seitdem auf der Covid-Intensivstation des Meraner Krankenhauses. „Gegen Impfgegner bis du machtlos, da helfen keine Argumente. Die leben in ihrem eigenen Film“, sagt er in der Videoreportage von Filmemacher Andrea Pizzini.