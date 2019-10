„Austausch in Bezug auf Krebstherapie sehr wichtig“

In der Euregio-Tagung am Samstag in der Eurac in Bozen wird darüber gesprochen, was uns im nächsten Jahrzehnt in Bereich der Krebstherapie erwartet, insbesondere in Bezug auf die Strahlentherapie. Referenten aus der gesamten Euregio-Region, aus Innsbruck, Bozen, Trient sowie aus Modena, Tübingen, Feldkirch und Rotterdam nehmen teil. Der geschäftsführende Direktor der Strahlentherapie Bozen, Martin Maffei, geht im Interview auf die Thematik ein. Aufnahmen: GNews