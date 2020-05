Bär verirrt sich in Tunnel und legt Verkehr lahm

In Castel di Sangro in der Provinuz L’Aquila in den Abruzzen ist ein Bär in einen Tunnel verirrt. Die Straßenpolizei von Sulmona hat den Verkehr gestoppt und so mögliche Unfälle verhindert. Der Bär fand dann in den sicheren Wald zurück.