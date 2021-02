Berlin: Polizeihubschrauber vertreibt Familien vom zugefrorenen See

Auch in Berlin gelten strenge Regeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus, u.a. sind Menschenansammlungen verboten. Am vergangenen Sonntagnachmittag tummelten sich jedoch unzählige Familien mit Kindern am zugefrorenen Weißensee. Die Polizei rückte mit dem Helikopter an, um mit dem Luftwirbel die Menschen zu vertreiben. Jetzt gibt es einen politischen Wirbel um diese ungewöhnliche Methode.