Berliner Mauer: Touristenmagnet

Ein Stückchen von der Berliner Mauer ergattern - das wollten nach der legendären Schabowski-Pressekonferenz am 9. November 1989 Viele. Heute erinnern einige noch erhaltene Teilstücke in der ganzen Stadt an die ehemalige Trennung, wie die East-Side-Gallery.