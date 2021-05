Best-of-Hoppalas beim Eurovision Song Contest

Der Eurovision Song Contest lockt europaweit Millionen Menschen vor den Fernseher. Der ESC 2021 geht am Dienstagabend mit den Halbfinals in die heiße Phase. Die Live-Sendungen haben aber auch ihre Tücken, nicht immer läuft alles so wie geplant. Hier gibt es die besten Hoppalas der vergangenen Jahrzehnte.