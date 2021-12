Bethlehemlicht: Jugendfeuerwehr sammelt für "Südtirol hilft"

An der Landesfeuerwehrschule in Vilpian wurde am Donnerstag das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem an die Jugendfeuerwehren verteilt. Sie werden es in ihren Dörfern verteilen und zugleich Spenden für "Südtirol hilft" sammeln. STOL hat mit Landesfeuerwehrkurat P. Reinald Romaner OFM gesprochen, der sichtlich stolz auf den Feuerwehrnachwuchs ist.