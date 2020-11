Bienenvolk verlässt Popstar Jason Derulo

US-Sänger Jason Derulo engagierte professionelle Hilfe für sein Bienen-Problem: In einem Baum in seinem Garten lebte ein Bienenvolk, Bienenzüchterin Erika Thompson holte die Waben mit bloßen Händen aus dem Baum, der 31-Jährige half mit – in voller Schutzausrüstung. Der Umzug des Bienenvolkes ist gelungen. Ob Bienenfreund Jason Derulo nun einen Song über Bienen schreibt, steht auf einem anderen Blatt Papier.