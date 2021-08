Blanke Verzweiflung in Kabul – Lage völlig außer Kontrolle

Schreckensbilder aus Afghanistan. Nachdem die radikalislamischen Taliban in die Hauptstadt einmarschiert sind, fliehen Tausende vor dem Terrorregime in Richtung Flughafen – sie wollen das Land verlassen. Am Flughafen ist die Lage völlig außer Kontrolle – Menschen klammern sich an Flugzeuge - und stürzen in den Tod.