Blick hinter die Kulissen: Gardaland baut Jumanji-Park

Im Freizeitpark Gardaland in Lazise am Gardasee laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Eine neue Attraktion wird 2022 der Jumanji-Park, in Anlehnung an die beliebten Kinofilme u.a. mit Dwayne „The Rock“ Johnson. Eine Figur ist praktisch schon fertig.