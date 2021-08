Boom Supersonic: Ein Startup will Überschallflüge wiederbeleben

Das amerikanische Unternehmen will den kommerziellen Überschallflug wiederbeleben. In 3,5 Stunden sollen Passagiere von New York nach London fliegen und in 4 Stunden von New York nach Frankfurt. Seit die SST Concorde in den 1970er Jahren bis 2003 von British Airways und Air France geflogen wurde, gab es keine Reisen mehr, die schneller waren als die Schallgeschwindigkeit.