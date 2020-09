Bozen: Männliche Leiche in Tiefgarage entdeckt

Einen schrecklichen Fund machte am Freitagmorgen ein Mann, der in der Tiefgarage in der Südtiroler Straße sein Auto holen wollte. Im Innenbereich der Garage entdeckte der Mann eine Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann afrikanischer Herkunft, die Todesursache ist noch unklar.