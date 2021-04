Bozen: SUV in Vollbrand

Kurz nach 13 Uhr ist es am Freitag in Bozen zu einem Fahrzeugbrand gekommen. An der Kreuzung Palermostraße-Cagliaristraße ist ein SUV in Flammen aufgegangen. Das Auto ist vollständig abgebrannt. Im Einsatz stand die Berufsfeuerwehr, die Brandursache ist unklar.