Am Virgl in Bozen brennt's: Gegen 18.30 Uhr soll am Ostermontag eine Baracke neben dem alten Tennisplatz in Brand geraten sein. Die Berufsfeuerwehr und die 3 Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt kämpfen gegen die Flammen. Der Wind erschwert die Löscharbeiten. Die Feuerwehrleute versuchen ein Übergreifen des Brandes auf den naheliegenden Wald zu verhindern. Auch ein Löschhubschrauber steht im Einsatz.