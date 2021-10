Brand in St. Leonhard: Starke Rauchentwicklung

Beträchtlichen Schaden an einer Garage hat am Freitag ein Brand am Happbergweg in St. Leonhard in Passeier verursacht. In einem Raum neben der Garage eines Mehrfamilienhauses war aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Es griff auf die Garage über und setzte dort gelagertes Holz in Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz standen die Feuerwehren von St. Leonhard und St. Martin. Infolge des Brandes kam es zu einer massiven Rauchentwicklung.