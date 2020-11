Brandalarm in Meran – Anbau ausgebrannt

Am Donnerstag um kurz nach 8 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Meran alarmiert. In der Tobias Brenner-Straße war in einem Anbau ein Feuer ausgebrochen. Die Wehren von Meran, Gratsch und Untermais hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Auch die Freiwillige Feuerwehr Marling wurde alarmiert. Verletzt wurde niemand.