Brutale Gewalt in Brüssel: Mann schubst Frau vor U-Bahn

Ein Überwachungsvideo in der U-Bahnstation „Rogier“ in der belgischen Hauptstadt Brüssel zeigt einen schockierenden Moment: Fahrgäste warten am Bahnsteig auf die einfahrende U-Bahn, als ein Mann eine wartende Frau auf den Bahnsteig schubst. Die U-Bahn konnte rechtzeitig anhalten, der Mann wurde von der Polizei ausgeforscht und festgenommen.