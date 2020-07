Caravan Park Sexten: a collection of beautiful moments

Das Plätschern des Baches, der Anblick der Dolomiten, das Gefühl, eins zu sein mit der Wildnis und doch einzutauchen in eine Welt innovativer Urlaubsfreuden: Das macht Ihren Urlaub bei uns aus. Eingebettet in die unberührte Landschaft der Dolomiten liegt unser Resort mit dem Caravan Park Sexten, einem 5 Sterne Camping in Südtirol mit Stellplätzen, Baumhäusern und Lodges, und dem Mountain Resort Patzenfeld, einem Hotel mit Suiten, Appartements, Zimmern und Chalets.