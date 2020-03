Coronavirus: Dramatischer Hilferuf aus Neapel

Er ist dramatisch, der Hilferuf von Luca Franzese aus Neapel am Sonntagabend. Seine Schwester Teresa starb am Samstag gegen 19 Uhr am Coronavirus bei ihm zu Hause. „Seit mehr als 24 Stunden warte ich auf Hilfe“, sagte er in die Kamera. Im Hintergrund liegt seine tote Schwester.