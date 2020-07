Infektionszahl in St. Wolfgang erneut gestiegen

Die Zahl der Corona-Infizierten im oberösterreichischen Tourismusort St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) ist am Montag leicht gewachsen - von zuletzt 53 auf 57 am Nachmittag. 323 Testauswertungen sind noch offen. Das teilte Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) in einer Pressekonferenz mit.