Coronavirus - Medizin-Aufnahmetest als Hochsicherheitsveranstaltung

Bis zu 16.000 Kandidaten werden sich am Freitag dem Aufnahmetest für das Medizinstudium an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck sowie der Medizin-Fakultät der Uni Linz stellen. Wegen der Corona-Pandemie findet das Aufnahmeverfahren heuer unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und an mehr Standorten als bisher statt. Am Donnerstag haben die vier Unis ihre Konzepte vorgestellt.