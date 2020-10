Covid-19-Intensivstation: So funktioniert das Einschleusen

STOL war kürzlich zu Besuch in der Covid-19-Intensivstation in der neuen Klinik am Krankenhaus Bozen und durfte dort auch beim sogenannten Einschleusen zusehen. Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, Dr. Werner Calliari, erklärte uns dabei die einzelnen Schritte, welche für einen sicheren Einsatz mit Covid-19-Patienten notwendig und auch vorgeschrieben sind.