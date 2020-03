Darum tragen die Politiker jetzt Halstuch

Was sich jetzt viele fragen: Warum treten unsere Politiker seit neuestem mit Baumwoll-Halstüchern auf, die man sonst eher beim Skifahren oder Wandern nutzt. Landeshauptmann Arno Kompatscher und Thomas Widmann erklärten es am Dienstag in der virtuellen Medienkonferenz.